Calciomercato Inter Marotta prepara un colpaccio da 25 milioni per gennaio
Beppe Marotta sta pianificando un importante colpo di mercato per l'Inter, con un investimento di 25 milioni di euro previsto già per la prossima finestra di gennaio. La strategia del club punta a rinforzare la rosa con un acquisto di grande impatto, rafforzando le ambizioni stagionali.
Inter News 24 Calciomercato Inter, Beppe Marotta è al lavoro per chiudere un colpaccio da 25 milioni di euro già per la sessione di gennaio. L’ Inter sta pianificando un intervento deciso nella prossima finestra di calciomercato invernale per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu, guardando in particolare al reparto offensivo. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, i nerazzurri sono pronti a muoversi con determinazione per bloccare un promettente attaccante brasiliano che si sta mettendo in luce in Serie A: Giovane Santana do Nascimento. LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Giovane, il talento brasiliano dell’Hellas. 🔗 Leggi su Internews24.com
