Calciomercato Inter LIVE | non solo Palestra! Tutte le trattative in corso dei nerazzurri

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, tra trattative in corso, incontri e possibili acquisti. Redazione Inter News 24 ti aggiorna su tutte le indiscrezioni e gli sviluppi più recenti, offrendo una panoramica completa delle operazioni in atto e delle strategie dei nerazzurri per rinforzare la rosa.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra e l’annuncio di Ausilio infiamma i tifosi - C’è una novità dall’Inghilterra che sta facendo impazzire i tifosi, e Ausilio ha confermato che l’ Inter è attiva. Riporta calciomercato.it

Palestra Juventus, non solo Inter e Napoli sull’esterno: svelata la strategia bianconera - Palestra Juventus, oltre al Napoli e l’Inter, sull’esterno del Cagliari ( ma di proprietà dell’Atalanta) c’è anche l’interesse della Vecchia Signora La Juventus ha messo gli occhi su Marco Palestra, d ... Scrive cagliarinews24.com

