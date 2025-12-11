calciomercato inter il colpo giovane porta ad un sacrificio enorme per i nerazzurri

L'arrivo di Giovane al Calciomercato dell'Inter rappresenta un'operazione strategica, ma al prezzo di un sacrificio considerevole per i nerazzurri. La trattativa potrebbe modificare gli equilibri della rosa, richiedendo decisioni importanti da parte della dirigenza. Ecco le ultime novità e le implicazioni di questa mossa nel mercato estivo.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il possibile colpo Giovane porterebbe ad un enorme sacrificio per la compagine meneghina. Vediamo di quale si tratta. L’interesse dell’Inter per l’attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento dell’Hellas Verona, con un possibile blitz già a gennaio, non è più un mistero. Tuttavia, un acquisto così importante, come evidenziato da TuttoMercatoWeb (TMW), aprirebbe inevitabilmente un capitolo di cessioni eccellenti nel reparto offensivo dei nerazzurri in vista della prossima estate. L’attacco a cinque e la necessità di un sacrificio. Se l’affare con il Verona per Giovane si concretizzasse, i meneghini si ritroverebbero con cinque attaccanti in rosa, un numero che potrebbe richiedere un riequilibrio finanziario e numerico. 🔗 Leggi su Internews24.com