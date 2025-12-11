Calciomercato Bologna strategia abbastanza chiare per aumentare il livello della squadra La situazione non lascia dubbi
Il Bologna si prepara a rinforzare la rosa a gennaio, con strategie chiare per migliorare il livello della squadra. Dopo il recente pareggio contro la Lazio, l’ambiente rossoblù guarda con fiducia alle prossime operazioni di mercato, puntando a potenziare la rosa e a ottenere risultati più soddisfacenti nel prosieguo della stagione.
Calciomercato Bologna, le strategie per rinforzare la rosa a gennaio. La situazione attuale Il recente pareggio del Bologna contro la Lazio ha lasciato un velo di rammarico nell’ambiente rossoblù, soprattutto perché la squadra di Vincenzo Italiano aveva dato l’impressione di poter ottenere qualcosa in più. Nonostante ciò, il bilancio di questa prima parte di stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Calciomercato #Bologna: occhi sul centrale del #Chelsea - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Bologna, la società rossoblu punta tutto su quel giocatore. La situazione non lascia dubbi! - Ecco la situazione attuale Nel vivo del Calciomercato Bologna, la società rossoblù sta iniziando a muoversi con decisione sul fronte ... Si legge su calcionews24.com
Calciomercato Bologna, si lavoro molto sui rinnovi (Lucumì su tutti). La situazione attuale in casa rossoblu - Ecco la situazione attuale dei rossoblu Il Calciomercato Bologna entra in una fase decisiva non solo per eventuali operazioni in en ... calcionews24.com scrive