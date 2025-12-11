Calcio serie C Perugia a Campobasso senza Kanoute?
Il Perugia si prepara alla trasferta di Campobasso in serie C, con l'incertezza sulla presenza di Mamadou Kanoute. Mentre si attendono conferme ufficiali, il pericolo che l'attaccante possa saltare la partita si fa più concreto, con decisioni che dovrebbero arrivare nelle prossime ore prima della partenza della squadra.
Mancano ancora le conferme, che si avranno presumbilmente domani prima della partenza per il Molise, ma il rischio che Mamadou Kanoute debba saltare la trasferta di Campobasso c'è.L'attaccante anche oggi pomeriggio non si è allenato con la squadra, pare per un problema muscolare, retaggio del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia - Ternana 1-2 | Gli Highlights
CALCIO, SERIE C. La squadra rientrata nella notte da Terni. Domenica 14 dicembre alle 14.30 il debutto in trasferta contro la Dolomiti Bellunesi tra mille problemi di formazione: ko anche Mercati e Pasini, apprensione per Rizzo. - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, serie D, finisce uno a uno la sfida tra Notaresco e Termoli. I giallorossi, passati per primi in vantaggio, escono dal terreno di gioco con qualche rammarico #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X
Calcio serie C, Grifo terzultimo in classifica: Perugia a cinque punti dalla zona salvezza - Tecnico e società sono chiamati a fare in modo che il ko nel derby non lasci strascichi. Si legge su perugiatoday.it
Serie C, Girone B 2025-2026: Perugia-Ternana, le probabili formazioni - I padroni di casa, reduci dal ko in trasferta contro la Juventus Under 23, sono al mo ... Segnala sportal.it