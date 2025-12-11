Calcio serie C Perugia a Campobasso senza Kanoute?

Il Perugia si prepara alla trasferta di Campobasso in serie C, con l'incertezza sulla presenza di Mamadou Kanoute. Mentre si attendono conferme ufficiali, il pericolo che l'attaccante possa saltare la partita si fa più concreto, con decisioni che dovrebbero arrivare nelle prossime ore prima della partenza della squadra.

Mancano ancora le conferme, che si avranno presumbilmente domani prima della partenza per il Molise, ma il rischio che Mamadou Kanoute debba saltare la trasferta di Campobasso c'è.L'attaccante anche oggi pomeriggio non si è allenato con la squadra, pare per un problema muscolare, retaggio del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

