Calcio Promozione Mobilieri senza pensieri | Uno stop è normale

Mentre si avvicina la conclusione del girone di andata, il Mobilieri si prepara a disputare le ultime due gare. La squadra affronta con serenità il momento, considerando uno stop come una parte normale del percorso. Con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione, i biancoverdi si avvicinano alle sfide con determinazione e senza eccessi di preoccupazione.

Siamo alla stretta finale del girone di andata e la formazione del Mobilieri deve disputare due partite. Contro il Castiglioncello a Rosignano Solvay che sarà anticipata a sabato 13, e il match casalingo contro il Saline il 21 che è stato dirottato a Capannoli per esigenze organizzative del Comune di Ponsacco in concomitanza del mercatino. Nel bel mezzo di questi due incontri, mercoledì 17 dicembre i rossoblù torneranno in Maremma questa volta a giocarsi la semifinale di Coppa Italia contro l’ Atletico Maremma ad Albinia dove il 23 Novembre in campionato i Mobilieri hanno pareggiato 0 a 0. Quest’ultimo impegno, al quale i rossoblù tengono, decide il passaggio del turno che è fissato in una partita secca, ed in caso di parità al 90’ si procede ai calci di rigore per determinare la vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net