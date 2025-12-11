Calcio Napoli Lukaku verso il rientro | Conte prudente obiettivo Supercoppa a Riyad

Romelu Lukaku si avvicina al rientro in campo con il Calcio Napoli, ma Antonio Conte mantiene un approccio cauto. L’obiettivo è la semifinale di Supercoppa contro il Milan, in programma il 18 dicembre a Riyad. La ripresa dell’attaccante belga rappresenta un elemento importante per le strategie della squadra, che punta a consolidare la propria posizione in questa fase della stagione.

L'attaccante del Calcio Napoli si avvicina al rientro: Conte non accelera i tempi e l'attaccante punta alla semifinale di Supercoppa col Milan del 18 dicembre. Il ritorno di Romelu Lukaku in casa Calcio Napoli si avvicina, anche se non è stata ancora definita una data precisa per il suo reinserimento tra i convocati.

