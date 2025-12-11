Calcio in terza giornata da protagonista per il portiere del filattiera che torna a indossare i guanti dopo 6 anni di inattività Luca Pasquali | Mi sono fatto trovare pronto quando è scattata l’emergenza

Dopo sei anni di inattività, il portiere Luca Pasquali torna in campo per il Filattiera, riaccendendo il campionato. La sua scelta di tornare tra i pali ha suscitato molte discussioni, ma lui si dice pronto ad affrontare questa nuova sfida. La sua presenza ha avuto un impatto significativo sulla terza giornata di campionato, rinnovando entusiasmo e interesse.

Ha riacceso il campionato. Chi è stato lo si sa benissimo, ma il diretto interessato, il Filattiera, nega apertamente ogni addebito. Non fa eccezione Luca Pasquali, eroe della giornata, che ha evitato con tre prodezze il successo all'ex reginetta del campionato di Terza Monti. Valtaveronensi che da lunedì sera con la vittoria del Cinquale sulla Polisportiva Carrarese sono scesi sul terzo predellino della classifica. Ma il quarantunenne di Rometta, protagonista di un sabato pomeriggio straordinario, dai caldi mesi ferragostani allenatore dei portieri del club castellano, chiamato dopo sei anni di inattività a difesa dei pali del Filattiera nel derbissimo contro il Monti ha poca voglia di parlare della sua straordinaria giornata che infiammato il popolo verdeoro e frenato gli attacchi dei cugini.

