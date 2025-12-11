Calcio Eccellenza Toscana Il Mazzola saluta il ritorno di Iuri Pezzatini | Una grande opportunità professionale

Il Mazzola celebra il ritorno di Iuri Pezzatini, definendolo un’opportunità professionale. Il tecnico, scelto dopo l’addio di Marco Ghizzani, esprime entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando l’importanza di questa fase di transizione per la squadra e per la propria carriera.

Il Mazzola non ha dato il ‘benvenuto’ a Iuri Pezzatini (nella foto), ma il ‘bentornato’. "Sono contento di essere qua – ha dichiarato il mister, scelto al posto dell’esonerato Marco Ghizzani –. Quando me ne sono andato il club si chiamava Mazzola Valdarbia, oggi si chiama Mazzola Siena.La società è progredita in maniera esponenziale; per mq, quindi, non si tratta solo di un gradito rientro, ma anche di una grandissima opportunità dal punto di vista professionale". "Da chi mi ha preceduto è stato fatto un lavoro egregio – ha proseguito Pezzatini –, ma nelle ultime settimane c’è stata qualche battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net