Calcio Alessandro Diamanti a lezione da Massimiliano Allegri

Gli allievi del corso UEFA Pro di Coverciano, molti ex-giocatori di Serie A, hanno avuto l'opportunità di visitare Milanello e partecipare a uno stage con l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. L'evento si inserisce nel percorso formativo dedicato alla crescita professionale degli aspiranti allenatori, offrendo un’esperienza diretta con uno dei tecnici più qualificati del calcio italiano.

Prato, 11 dicembre 2025 – Gli allievi del corso per allenatori "UEFA – Pro" di Coverciano, in massima parte ex-giocatori di Serie A, hanno visitato nelle scorse ore Milanello per uno stage con il tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Due giorni di confronto in aula e di visione delle sedute di allenamento, per scoprire dal vivo le metodologie di lavoro dei rossoneri. E tra gli aspiranti allenatori ricevuti da Allegri c'era anche Alessandro Diamanti, che sembra sempre più focalizzato sul ruolo di "mister". L'ex-fantasista di Prato si era trasferito in Australia nel 2019 a 36 anni per gli ultimi scampoli di carriera da giocatore, proveniente dal Livorno, dopo svariate stagioni in Serie A ed il punto più alto raggiunto con la convocazione in Nazionale per gli Europei del 2012 (disputati da protagonista assoluto con l'Italia allora allenata da Cesare Prandelli).

