calcio a 5 femminile gli europei si allargano e cambiano format prima edizione nel 2027

Gli Europei di calcio a 5 femminile si preparano a una svolta con un nuovo formato e un allargamento del torneo, che vedrà la sua prima edizione nel 2027. Dopo il successo dei primi Mondiali nelle Filippine, il futsal femminile si appresta a vivere una fase di crescita e innovazione a livello continentale.

Dopo aver concluso la prima storica edizione dei Mondiali nelle Filippine, vinti dal Brasile – con Portogallo e Spagna a completare il podio, il futsal femminile è pronto a una nuova rivoluzione, questa volta continentale. Gli Europei infatti si allargano, andando a cambiare format, numero di partecipanti e cadenza di svolgimento, con atterraggio finale previsto a Osijek (in Croazia) dal 14 al 21 marzo 2027. Il torneo passerà da 4 ad 8 partecipanti, eliminando la Final Four e sviluppando un vero e proprio cammino fatto di due gironi iniziali, le semifinali e le finali: non più ogni 2 anni, ma ogni 4 anni, per consentire così l’alternanza con i Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it