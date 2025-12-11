Calabria protagonista a Bruxelles | investire sullo sport strumento di sviluppo e inclusione

Reggiotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Calabria si presenta come protagonista a Bruxelles, promuovendo lo sport come strumento di sviluppo e inclusione. Questa mattina, nella sede del Parlamento europeo, la Regione ha partecipato a un importante incontro istituzionale, evidenziando il suo impegno nel valorizzare lo sport come leva di crescita sociale ed economica, sotto l’egida delle istituzioni europee.

La Calabria porta la sua visione dello sport nel cuore dell’Europa. Questa mattina, nella sede del Parlamento europeo, la Regione è stata protagonista di un incontro di alto profilo istituzionale, reso possibile grazie all’invito dell’on. Giusi Princi, promotrice dell’iniziativa che ha visto la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

calabria protagonista bruxelles investireCalabria protagonista al Parlamento europeo: lo sport come leva di sviluppo e coesione - Questa mattina, nella sede del Parlamento europeo, la Regione è stata protagonista di ... Secondo msn.com

Occhiuto: "Investire nel risultato straordinario in Calabria" - "Torno qui con la soddisfazione di aver avuto un risultato straordinario nella mia regione che però deve essere investito per affrontare e risolvere i problemi che nei primi anni del mio ... Si legge su ansa.it