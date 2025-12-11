Calabrese vince il premio Braceria dell’Anno per la Guida Mangia & Bevi

Avellinotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Braceria Calabrese si aggiudica il prestigioso premio “Braceria dell’Anno” nella recente edizione della guida

Braceria Calabrese conquista il titolo di “Braceria dellAnno” nella nuova edizione della guida Campania Mangia & Bevi de Il Mattino, presentata a Napoli al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. Un riconoscimento che, nella quindicesima edizione del volume curato da Santa Di Salvo e Luciano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica