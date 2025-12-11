Calabrese vince il premio Braceria dell’Anno per la Guida Mangia & Bevi
La Braceria Calabrese si aggiudica il prestigioso premio “Braceria dell’Anno” nella recente edizione della guida
Braceria Calabrese conquista il titolo di “Braceria dell’Anno” nella nuova edizione della guida Campania Mangia & Bevi de Il Mattino, presentata a Napoli al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. Un riconoscimento che, nella quindicesima edizione del volume curato da Santa Di Salvo e Luciano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Agenzia di comunicazione calabrese vince la gara europea di Trentino Marketing per la post-produzione video e fotografica. https://www.lattemielecalabria.it/en/calabria/notizie/calabria/agenzia-di-comunicazione-calabrese-vince-la-gara-europea-di-trentino- - facebook.com Vai su Facebook