Caivano il neo sindaco Angelino | Necessario invertire la rotta

Il nuovo sindaco di Caivano, Angelino, sottolinea la necessità di cambiare rotta per il futuro della città. Con un impegno a realizzare le promesse elettorali, il primo cittadino annuncia l’avvio di una fase di rinnovamento e rilancio, puntando a migliorare la qualità della vita e a risollevare il tessuto sociale e amministrativo di Caivano.
Tempo di lettura: 2 minuti “A Caivano deve iniziare una nuova era. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo faremo. È necessario invertire la rotta”. Così il neo-sindaco di Caivano (Napoli) Antonio Angelino, insediatosi il 2 dicembre scorso, ha risposto ai cronisti a margine dell’inaugurazione, nella frazione di Pascarola, di piazza Annunziatella; presente anche il Commissario Straordinario per Caivano Fabio Ciciliano, che ha erogato i fondi per 140mila euro e curato tutta la procedura di riqualificazione della piazza, dalla progettazione all’esecuzione degli interventi. Angelino ha spiegato di aver avuto una riunione in Comune “con persone che lavorano sul territorio; a loro ho detto che tutto quello che hanno visto fino a ieri lo devono dimenticare, che al Comune nessuno ha bisogno di niente, che non c’è spazio per zone d’ombra e ogni euro pubblico che sarà utilizzato per le opere di Caivano dovrà essere utilizzato in maniera seria, concreta, efficiente e professionale da parte loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
