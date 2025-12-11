Cagni non si sbilancia | Scudetto? Non faccio pronostici Inter tra le più attrezzate ma la mia curiosità va su quell’altra squadra

Gigi Cagni commenta la corsa scudetto in Serie A senza fare pronostici, evidenziando l’attitudine dell’Inter tra le favorite. Tuttavia, la sua attenzione si rivolge anche a un’altra squadra, suscitando curiosità sulla possibile protagonista della stagione. Le sue impressioni offrono uno sguardo interessato sulla lotta al vertice del campionato italiano.

Inter News 24 L’ex allenatore Gigi Cagni ha voluto dire la sua sulla lotta al vertice in Serie A che coinvolge l’Inter insieme ad altre squadre. Intervistato in esclusiva da SampNews24, Gigi Cagni si è soffermato anche sulla lotta scudetto in Serie A che riguarda anche l’Inter di Chivu. SULLA LOTTA SCUDETTO – «Non faccio pronostici, non so chi vincerà perché al momento non c’è continuità al vertice. Però le squadre più attrezzate sono Inter e Napoli. Il Milan rappresenta invece una curiosità enorme: secondo me ci sarà dentro in questa corsa ma con un passo leggermente indietro rispetto alle due formazioni citate in precedenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagni non si sbilancia: «Scudetto? Non faccio pronostici. Inter tra le più attrezzate ma la mia curiosità va su quell’altra squadra»

