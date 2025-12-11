Cagni a SampNews24 | I risultati sono importanti in una situazione difficile Ora però bisogna capire una cosa…

In un’intervista a SampNews24, Cagni analizza la situazione attuale del Sampdoria, sottolineando l’importanza dei risultati in un momento complesso. L’ex allenatore offre anche un consiglio al duo composto da Foti e Gregucci, evidenziando l’importanza di valutare attentamente le prossime mosse per affrontare le sfide future del club.

Cagni ai microfoni di SampNews24 si è soffermato sui doriani dando anche un consiglio al duo formato da Foti e Gregucci. Le sue parole Gigi Cagni ai microfoni di SampNews24 ha analizzato il momento della Sampdoria soffermandosi su diversi temi. Le ultime La Sampdoria ha vinto contro la Carrarese al Ferraris mostrando orgoglio e grinta .

