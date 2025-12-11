Cagliari parla Rodriguez | Accoglienza? Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire a mio agio Difficile adattarsi al calcio italiano

Rodriguez condivide le sue prime impressioni a Cagliari, sottolineando l’accoglienza calorosa ricevuta fin dal primo giorno. L’attaccante uruguaiano parla delle difficoltà di adattarsi al calcio italiano e ricorda la tradizione di grandi giocatori uruguaiani nel club, evidenziando l’importanza del supporto e dello spirito di squadra nel suo percorso con il Cagliari.

Cagliari, Rodriguez si racconta: «La storia rossoblù è piena di grandi uruguaiani e tutti cercano di aiutarti». Le parole Il difensore del Cagliari, Juan Rodriguez, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rossoblù. Ecco un estratto: GLI INIZI – «Ero un bambino appassionato per il calcio, che passava molto tempo a giocare con gli amici del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, parla Rodriguez: «Accoglienza? Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire a mio agio. Difficile adattarsi al calcio italiano»

Cagliari no Limits 25 ? il TG5 parla di noi - facebook.com Vai su Facebook

Pietra ricordo a Cagliari per l'accoglienza e l'integrazione - Una pietra ricordo in via Roma, sotto i portici all'incrocio con largo Carlo Felice, per l'accoglienza e l'integrazione, simbolo di pace e speranza. Segnala ansa.it

Cagliari, ecco Belotti: «Mi hanno voluto. Una grande accoglienza che non mi aspettavo» - Andrea Belotti è atterrato attorno alle 15,09 all’aeroporto di Cagliari, all’indomani dell’annuncio del ... Secondo unionesarda.it