Cadde dal balcone La madre di Tania | Lui la tormentava

Un tragico episodio si è verificato quando Tania è caduta dal balcone, suscitando shock e dolore. La madre, visibilmente sconvolta, ha rivelato che la ragazza aveva lamentato di essere tormentata. Questa testimonianza apre una finestra sulla difficile situazione vissuta dalla giovane, sollevando interrogativi sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

"Mi ha chiamato dicendo che lui la stava tormentando. Dopo tre minuti mi ha detto ‘sta continuando a tormentarmi’. Mi chiese se poteva venire a casa mia, io le avrei detto sicuramente di sì ma improvvisamente è caduta la linea". L’ultima telefonata di Tania Bellinetti, gli ultimi tragici momenti. A raccontarli – ieri al Tg1 – è stata Patrizia Golfarini, madre della 47enne morta dopo essere precipitata dal balcone di casa sua in via Tolstoj, la scorsa primavera. Nei confronti dell’ex fidanzato, Selmi Faiez, 38 anni, arrestato in Francia a luglio, la Procura ha chiuso le indagini contestando l’ omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadde dal balcone. La madre di Tania: "Lui la tormentava"

