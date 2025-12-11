Burnley-Fulham sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Burnley e Fulham si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 18:30. Dopo sei sconfitte consecutive, il Burnley si trova in una fase critica, avvicinandosi sempre più alla zona retrocessione. La sfida rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa per invertire il trend negativo e risollevarsi, mentre il Fulham cerca continuità in campionato.

Sei sconfitte di fila per un Burnley che sta gradualmente precipitando dove in molti lo attendono, ossia all’ultimo posto in classifica, anche se il derelitto Wolverhampton è ancora molto lontano. Sono le prestazioni dei Clarets al momento, più che i punti accumulati in se, a far ritenere che forse la squadra di Scott Parker è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Pronostico Burnley vs Fulham – 13 Dicembre 2025 - La sfida tra Burnley e Fulham, valida per la Premier League, accende il sabato del 13 Dicembre 2025 alle ore 18:30 al Turf Moor. news-sports.it

Pronostico Burnley-Fulham: crisi nerissima e salvezza lontana - Fulham è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

