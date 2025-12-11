Burnley-Fulham sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 13 dicembre 2025 alle 18:30 si affrontano Burnley e Fulham in una sfida cruciale di Premier League. I padroni di casa, reduci da sei sconfitte consecutive, cercano riscatto per uscire dalla zona retrocessione, mentre il Fulham punta a consolidare la propria posizione in classifica. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Sei sconfitte di fila per un Burnley che sta gradualmente precipitando dove in molti lo attendono, ossia all’ultimo posto in classifica, anche se il derelitto Wolverhampton è ancora molto lontano. Sono le prestazioni dei Clarets al momento, più che i punti accumulati in se, a far ritenere che forse la squadra di Scott Parker è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burnley-Fulham (sabato 13 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

