Buongiorno | Dobbiamo continuare a migliorare senza creare un caso per la sconfitta di oggi

Dopo la difficile partita di Champions League contro il Benfica, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha commentato l'incontro in mixed zone. Sottolineando l'importanza di continuare a migliorare, ha evitato di soffermarsi sulla sconfitta, concentrandosi invece sul percorso di crescita della squadra. Ecco le sue parole nel postpartita della sfida europea.

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno parlato in mixed zone nel postpartita della super sfida di Champions League contro il Benfica Le parole di Buongiorno. «Siamo sicuramente amareggiati, oggi è mancata un po’ di e nergia. Venivamo da un ciclo di gare impegnative, è stato quello probabilmente. Loro ci hanno messo agonismo ed energia. Prima del Copenaghen dobbiamo pensare a domenica e reagire subito. Non bisogna farne un caso, ci è mancata energia e un po’ di ca ttiveria probabilmente. Dobbiamo continuare a lavorare e stare sereni, lavorando a testa alta. Nel primo tempo è ovvio che cerchi di recuperare e fare gol concedendo qualcosa agli avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it