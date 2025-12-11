BUONCONVENTO

Ciro Fontanella, titolare di Zero 81 Lab a Buonconvento, ha ottenuto il quinto posto all’European Pizza Show di Londra. La vittoria è arrivata grazie alla pizza ‘mammà, dedicata alla madre scomparsa, che gli ha portato grande fortuna. La pizzeria si distingue nel centro storico per la qualità e la passione che trasmette in ogni creazione.

La pizza 'mammà, dedicata alla sua amata mamma scomparsa qualche anno fa, gli ha portato fortuna. Ciro Fontanella, titolare con la moglie Carmela di Zero 81 Lab, nota pizzeria nel centro storico di Buonconvento, ha ottenuto un prestigioso quinto posto all'edizione 2025 dell'European Pizza Show che si è svolta in questi giorni al centro espositivo ExCeL London. "Ho proposto la pizza 'mamma' e la scelta è piaciuta, in tutti i sensi- racconta Ciro con l' ironia che lo contraddistingue e che uno degli ingredienti principali del suo carattere- Essere tra i primi cinque pizzaioli d'Europa è una soddisfazione immensa, che mi ripaga di tanti sacrifici.

