Buona notizia per il Napoli in Champions League la qualificazione è più vicina | cosa è successo
Il Napoli si avvicina alla qualificazione agli ottavi di Champions League nonostante la sconfitta contro il Benfica. Con due giornate ancora da disputare, le possibilità degli azzurri di passare il turno aumentano, richiedendo loro solo una vittoria nelle prossime due sfide contro Copenaghen e Chelsea.
Nonostante la sconfitta in casa del Benfica, il Napoli a due giornate dalla fine della fase campionato di Champions League vede salire le sue probabilità di qualificazione ai sedicesimi: agli azzurri basterà vincere una delle ultime due partite contro Copenaghen e Chelsea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, chi recupera per la Champions? Le condizioni di McTominay - Napoli senza rientri per il Benfica, ma scatta il via libera per McTominay: il centrocampista sarà titolare accanto a Elmas
Benfica-Napoli streaming gratis: dove viene trasmessa? Su Prime!
