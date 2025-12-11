Buon compleanno Clint Eastwood

Il 31 maggio Clint Eastwood compie 95 anni, celebrando una carriera straordinaria nel cinema. Attore, regista e produttore, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo con successi memorabili e qualche insuccesso. Un'icona che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, continuando a sorprendere e ispirare generazioni di appassionati.

I l 31 maggio, l’attore spegne 95 candeline. Una vita davanti e dietro la macchina da presa, tra grandi successi e fiaschi. Il primo ruolo nel 1955, la svolta nel ’64 con Sergio Leone e la “Trilogia del dollaro”. Con gli spaghetti western diventa l’antieroe più amato di Hollywood. Burbero e dai modi spicci, è riconoscibile per lo sguardo impassibile che spunta da sotto il cappello. Nel ’93 riceve 9 nomination agli Oscar per “Gli spietati” di cui è anche il regista, aggiudicandosene 4. Altri grandi suoi successi sono “Mystic River”, “Gran Torino”, “Changelin”, “American Sniper”. Da sempre considerato un conservatore, nei suoi film racconta il razzismo e l’identita’ americana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Buon compleanno Clint Eastwood

