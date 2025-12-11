Buon anniversario all’Accademia di Belle Arti di Brera

Il 22 gennaio 1776 segna l'inizio di un percorso prestigioso per l'Accademia di Belle Arti di Brera, un'istituzione che nel corso dei secoli ha contribuito in modo significativo alla cultura e all'arte italiana. In occasione del suo anniversario, ricordiamo le radici storiche di questa rinomata università, simbolo di creatività e formazione artistica a Milano.

Il lunedì 22 gennaio 1776 non è dato sapere se a Milano nevicasse o facesse bello; quel che si sa, e di cui è ottima idea fare memoria, è che quel giorno iniziò a splendere.

Buon anniversario all'Accademia di Belle Arti di Brera - Voluta da Maria Teresa d'Austria nel 1776, festeggia i 250 anni con un 2026 di eventi. Da ilfoglio.it

