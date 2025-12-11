Bulgaria oltre 100mila persone in piazza contro il governo

Imolaoggi.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Bulgaria, oltre 100.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il governo, esprimendo la propria insoddisfazione per la crescente corruzione e l'impunità politica che minacciano la stabilità del paese. Queste manifestazioni rappresentano un forte segnale di discontinuità e richiesta di riforme profonde nel sistema politico bulgaro.

Le manifestazioni sono state innescate dalla crescente indignazione per la corruzione sistemica e l'impunità politica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

bulgaria oltre 100mila persone in piazza contro il governo

© Imolaoggi.it - Bulgaria, oltre 100mila persone in piazza contro il governo

bulgaria oltre 100mila personeBulgaria, migliaia di manifestanti in piazza contro il governo (accusato di corruzione). «Vogliamo un futuro degno, dimettetevi» - Oltre 50mila persone si sono riversate nella piazza "Indipendenza" della capitale Sofia, sulla quale si affacciano i palazzi del parlamento, del ... msn.com scrive