Bulgaria oltre 100mila persone in piazza contro il governo

In Bulgaria, oltre 100.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il governo, esprimendo la propria insoddisfazione per la crescente corruzione e l'impunità politica che minacciano la stabilità del paese. Queste manifestazioni rappresentano un forte segnale di discontinuità e richiesta di riforme profonde nel sistema politico bulgaro.

Le manifestazioni sono state innescate dalla crescente indignazione per la corruzione sistemica e l'impunità politica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bulgaria, oltre 100mila persone in piazza contro il governo

Guido Piovene, lo scrittore oltre la Cortina di ferro: i reportage per il Corriere da Polonia e Bulgaria Vai su X

BRINDISI | La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 42 tonnellate di passata di pomodoro proveniente dalla Bulgaria ma che sarebbe stata venduta come prodotto “made in Italy”. La scoperta è avvenuto nel porto di Brindisi, all’interno di due camion. I destin - facebook.com Vai su Facebook

Bulgaria, migliaia di manifestanti in piazza contro il governo (accusato di corruzione). «Vogliamo un futuro degno, dimettetevi» - Oltre 50mila persone si sono riversate nella piazza "Indipendenza" della capitale Sofia, sulla quale si affacciano i palazzi del parlamento, del ... msn.com scrive