bulgaria il governo si dimette dopo le proteste contro la corruzione e le politiche economiche

Il governo bulgaro si dimette dopo meno di un anno di mandato, a seguito delle proteste diffuse contro la corruzione e le politiche economiche. La decisione arriva in un contesto di crescente malcontento popolare, segnando un momento cruciale nella politica del paese e aprendo la strada a future instabilità e cambiamenti.

Dopo meno di un anno di mandato, il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov ha rassegnato le dimissioni del suo governo. L’annuncio è arrivato durante un discorso televisivo, mentre il Parlamento stava per votare la mozione di sfiducia. La svolta arriva dopo settimane di proteste contro le politiche economiche e l’inefficace contrasto alla corruzione del governo Zhelyazkov. Per il Paese il momento è molto delicato, visto che il 1° gennaio entrerà nella zona euro. “La nostra coalizione si è riunita, abbiamo discusso della situazione attuale, delle sfide che ci troviamo ad affrontare e delle decisioni che dobbiamo prendere responsabilmente”, ha dichiarato pubblicamente il primo ministro dimissionario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it