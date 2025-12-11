Bulgaria cade il governo dopo proteste

Dopo meno di un anno al potere, il governo bulgaro guidato dal primo ministro Zhelyazkov si è dimesso a seguito di proteste diffuse. La decisione è stata annunciata al termine di un vertice di maggioranza, segnando un nuovo capitolo nella politica del paese.

15.13 Il primo ministro bulgaro Zhelyazkov, dopo un vertice di maggioranza, ha annunciato le dimissioni del suo governo dopo meno di un anno di mandato. Decisione che arriva dopo settimane di proteste di strada per le politiche economiche e il percepito fallimento nel combattere la corruzione."Il governo si dimette oggi", ha dichiarato ai giornalisti. Zhelyazkov ha annunciato le sue dimissioni in una dichiarazione tv prima del voto sulla mozione di sfiducia in Parlamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it