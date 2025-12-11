Bulgaria cade il governo dopo le proteste contro la corruzione

Il governo bulgaro è caduto dopo settimane di proteste contro la corruzione e le collusioni con ambienti mafiosi. In risposta alle crescenti tensioni, il primo ministro Rossen Zhelyazkov ha annunciato le dimissioni dell'esecutivo, formato a gennaio dalla coalizione tra partiti di centrodestra, socialisti e populisti.

A seguito di una serie di proteste contro il governo, accusato di corruzione e collusioni con ambienti mafiosi, il primo ministro bulgaro Rossen Zhelyazkov ha annunciato le dimissioni del suo esecutivo, nato il 16 gennaio dalla coalizione formata da Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (partito del premier, di centrodestra), socialisti e i populisti di C’è un popolo come questo. Negli ultimi tempi le proteste contro il governo si sono intensificate in tutta la Bulgaria, con manifestazioni di massa a Sofia e in diverse altre città: l’ultima ieri sera, nella capitale, ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bulgaria, cade il governo dopo le proteste contro la corruzione

Rete 7 - Canale 99. . AGROPOLI CADE AL PALA DI CONCILIO CASAPULLA PASSA E SCOPPIA LA PROTESTA - facebook.com Vai su Facebook

Bulgaria, cade il governo dopo proteste - Il primo ministro bulgaro Zhelyazkov, dopo un vertice di maggioranza, ha annunciato le dimissioni del suo governo dopo meno di un anno di mandato. Come scrive rainews.it

Bulgaria, cade il governo dopo le proteste contro la corruzione: in migliaia in piazza, il premier si dimette - A meno di un anno dall'inizio del suo mandato, il primo ministro bulgaro ha annunciato oggi le dimissioni del suo governo ... Segnala msn.com