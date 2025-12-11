Bulgaria cade il governo dopo le accuse di corruzione | il premier si dimette in diretta

In Bulgaria, il governo è caduto a seguito di accuse di corruzione, portando alle dimissioni del premier in diretta televisiva. Un evento che ha scosso il paese e attirato l’attenzione internazionale, segnando un punto di svolta nella politica nazionale. La scena, drammatica e inaspettata, ha lasciato il pubblico senza parole, riflettendo le tensioni e le sfide della situazione politica bulgara.

Una scena da film, ma questa volta è tutto vero: in Bulgaria, qualcosa di clamoroso si è consumato sotto gli occhi di tutti. Un annuncio che ha lasciato il Paese senza fiato, e che nessuno si sarebbe aspettato così, improvviso e in diretta. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta esplosiva? La tensione da settimane si tagliava col coltello: piazze in subbuglio, urla di protesta, e un'aria di sfiducia che si faceva sempre più densa. La miccia? Accuse pesanti di corruzione e una richiesta incessante di pulizia e trasparenza. Il premier Rossen Jeliazkov sembrava resistere, ma la pressione è diventata insostenibile.

