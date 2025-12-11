buen camino checco

L'intervista a Pietro Valsecchi svela i segreti del successo di Checco Zalone, uno dei protagonisti più amati del cinema italiano. Produttore di film di successo e scopritore di talenti, Valsecchi racconta il suo percorso e il rapporto con Zalone, evidenziando l'importanza di intuizioni e collaborazioni nel panorama cinematografico nazionale.

Ieri abbiamo letto una rivelatrice intervista a Pietro Valsecchi, uno dei più importanti produttori cinematografici italiani, l'uomo che ha lanciato Checco Zalone decretandone il successo (insieme hanno fatto Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado?.) e con il quale poi cose che capitano - ha rotto i rapporti. Sorvolando sulla poca eleganza con cui il produttore ha raccontato i lati meno nobili del suo prodotto («Zalone era diventato ossessivo, vinto dall'ansia del primo posto nella classifica degli incassi parlava sempre di soldi») e saltando il passaggio su come lo abbia reso presentabile per farlo entrare nei noti salotti («Gli abbiamo trasmesso l'amore per l'arte e per il collezionismo, e affinato il gusto per il vino e la musica»), ci ha impressionato un passaggio.