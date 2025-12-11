Bue e asinello assenti i Magi arrivano in anticipo | il presepe della Camera diventa un caso politico

Il presepe della Camera, caratterizzato dall’assenza di bue e asinello, ha suscitato discussioni e polemiche politiche. La scelta di anticipare l’arrivo dei Magi ha acceso un dibattito che ha superato l’aspetto religioso, trasformando l’allestimento natalizio in un vero e proprio caso politico.

Alla Camera è bastato un dettaglio per trasformare l’allestimento natalizio in un tema di confronto politico. Nel presepe collocato all’ingresso di Montecitorio non compaiono il bue e l’asinello, mentre i Re Magi sono già accanto alla grotta. Una scelta che ha spiazzato deputati di ogni schieramento, come riportato da Adnkronos, generando un inatteso rimpallo di battute, domande e malumori. Per qualcuno si tratta di una leggerezza, per altri di uno scostamento non accettabile dalla tradizione. Per tutti, comunque, un dettaglio difficile da ignorare in un presepe istituzionale. Il presepe di Montecitorio senza bue e asinello, le reazioni politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bue e asinello assenti, i Magi arrivano in anticipo: il presepe della Camera diventa un caso politico

Camera, presepe senza bue e asinello a Montecitorio: monta la rivolta dei parlamentari - Nel presepe allestito all’ingresso della Camera per il Natale “mancano” due ... Segnala msn.com

Giallo di Natale alla Camera, spariti dal presepe il bue e l’asinello: «Se so’ magnati pure quelli?» - Le due figure simbolo della Natività mancano all'appello nel presepe allestito a Montecitorio. Come scrive msn.com