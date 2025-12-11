Budrio inaugurato il nuovo Despar | 21 posti di lavoro riqualificazione urbana e un supermercato sostenibile

È stato inaugurato oggi a Budrio il nuovo supermercato Despar, situato in via Ugo Lenzi 3. L'apertura rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana, creando 21 posti di lavoro e promuovendo una spesa sostenibile grazie a un punto vendita moderno e attento all'ambiente.

Il nuovo Despar di Budrio è stato inaugurato oggi in via Ugo Lenzi 3, all'angolo con via Camilla Partengo, regalando alla città un supermercato moderno e sostenibile. L'apertura segna l'arrivo di 21 nuovi posti di lavoro, di cui 15 destinati a neoassunti, e nasce da un importante intervento di.

I CDD "Caserme Rosse" e "Anna Chiodini" hanno inaugurato un vivace torneo di bocce a squadre, che ci accompagnerà fino a giugno presso la Bocciofila di Budrio. Un appuntamento attesissimo, dove la competizione si mescola alla convivialità!

In Emilia-Romagna ci sono 17 siti "orfani" per i quali la Regione ha finanziato la bonifica grazie ai fondi del PNRR. Dopo Piacenza, oggi ho svolto un sopralluogo - insieme alla sindaca Badiali - al sito di Budrio.

