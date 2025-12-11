Bubano il Natale arriva in anticipo Laboratori sapori e bancarelle

Bubano si prepara a vivere l’atmosfera natalizia con la terza edizione dell’evento ‘Natale con i tuoi…il 14 dicembre con noi!’. Tra laboratori, sapori e bancarelle, il paese si trasforma in un luogo di festa e convivialità, portando avanti la tradizione di un Natale anticipato ricco di magia e momenti speciali per tutta la comunità.

Bubano si tinge di magia con la terza edizione dell'evento 'Natale con i tuoi.il 14 dicembre con noi!'. Una domenica intera di festa nella frazione, dalle 10 alle 20, organizzata da Pro Loco Mordano e Comitato Palio del Torrione in sinergia con l'amministrazione comunale. Si parte di buon mattino con un'iniziativa che strizza l'occhio alla fantasia dei più piccoli: laboratori creativi 'Decoriamo il Natale' in collaborazione con la biblioteca e la cooperativa 'Il Mosaico'. Appuntamento dalle 10 alle 12 al Torrione Sforzesco di via Lume (prenotazione obbligatoria entro l'11 dicembre a biblioteca@comune.

Domenica 14 dicembre... Festa di Natale a Bubano! Manca pochissimo all'evento natalizio organizzato dalla Pro Loco, e ci siamo anche noi del Lume Cafè ? MENU DELLA GIORNATA Garganelli alla zingara Alette di pollo Hamburger con