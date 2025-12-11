Brugnaro al via l’udienza preliminare Ma il sindaco non sarà in aula | Io vittima di dossieraggio e della montatura dei magistrati

Oggi si svolge l’udienza preliminare dell’inchiesta “Palude” che coinvolge il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e altre 32 persone. Tuttavia, Brugnaro non sarà presente in aula, accusando di essere vittima di dossieraggio e di una montatura da parte dei magistrati.

Non sarà in aula oggi il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per l’udienza preliminare dell’inchiesta “Palude” che lo vede accusato, insieme ad altre 32 persone, tra le quali i suoi più stretti collaboratori come il Dg del Comune Morris Ceron e il suo vicecapo di gabinetto Derek Donadini, di concorso in corruzione nell’ambito dell’inchiesta “Palude”. Ecco cos’è l’inchiesta “Palude” contro Brugnaro. Un’inchiesta che ruota attorno a un presunto tentativo di corruzione legato alla compravendita e alla riqualificazione di un’ampia area a Marghera, i “Pili”, appunto, di proprietà dello stesso sindaco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Brugnaro, al via l’udienza preliminare. Ma il sindaco non sarà in aula: “Io vittima di dossieraggio e della montatura dei magistrati”

Brugnaro, al via l’udienza preliminare. Ma il sindaco non sarà in aula: “Io vittima di dossieraggio e della montatura dei magistrati” - Ma attacca i pm, parla di dossieraggio e indica de Raho come mandante della persecuzione ... Secondo lanotiziagiornale.it

Moschea, Brugnaro: «Si al luogo di culto, ma nelle regole. L'ex segheria in via Giustizia avrebbe i requisiti» - Casi quasi "gemelli" rispetto a quello di Mestre, con il sindaco che ora propone l'ex segheria di via Giustizia (un edificio comunque pericolante, che sarebbe da demolire e ricostruire da zero) come ... Si legge su ilgazzettino.it

Brugnaro, i pm: «Sul sindaco prove solide». Lui replica: meccanismo fascista. Domani non sarà in udienza - facebook.com Vai su Facebook