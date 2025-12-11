Bruciore agli occhi e fastidio alla gola | evacuato lo stabile

Oggi, alle 11:30, il centro Synlab e i residenti di una palazzina sono stati evacuati a causa di bruciore agli occhi e fastidio alla gola, segnalati come emergenza. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha portato alla messa in sicurezza dello stabile. Ecco i dettagli dell'accaduto.

Evacuato il centro Synlab e i residenti degli appartamenti della palazzina. L'allarme al 115 è arrivato oggi 11 dicembre alle 11,30. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per contrastare la fuoriuscita di una sostanza urticante all’interno della struttura. L’edificio è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

