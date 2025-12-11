Brindisi Future Makers | al Verdi la proclamazione dei vincitori

Lunedì 15 dicembre, al Teatro Verdi di Brindisi, si svolgerà la cerimonia di proclamazione dei vincitori della prima edizione di “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”, un contest promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio, che ha coinvolto giovani talenti e imprese locali in un percorso di innovazione e creatività.

BRINDISI — Si terrà lunedì 15 dicembre alle ore 10:00, presso il Teatro Verdi di Brindisi, la giornata conclusiva della prima edizione di “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”, il contest ideato e lanciato lo scorso 23 ottobre dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

