Brilla il gruppo Shadow | le pattinatrici conquistano il titolo di vice campionesse nazionali

Le pattinatrici del gruppo Shadow, della società Victoria Skating 2, si sono distinte nel panorama nazionale di pattinaggio artistico. Con un brillante risultato, hanno conquistato il titolo di vice campionesse nazionali Uisp al loro primo campionato, confermando il loro talento e dedizione nel settore.

