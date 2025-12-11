Brilla il gruppo Shadow | le pattinatrici conquistano il titolo di vice campionesse nazionali

Cesenatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pattinatrici del gruppo Shadow, della società Victoria Skating 2, si sono distinte nel panorama nazionale di pattinaggio artistico. Con un brillante risultato, hanno conquistato il titolo di vice campionesse nazionali Uisp al loro primo campionato, confermando il loro talento e dedizione nel settore.

Le atlete del gruppo spettacolo Shadow, appartenenti alla società di pattinaggio artistico Victoria Skating 2 e già vice campionesse regionali Uisp, hanno conquistato il titolo di vice campionesse nazionali Uisp, raggiungendo un secondo posto al loro primo campionato nazionale, svoltosi lo scorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica