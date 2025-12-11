brevetto di salvataggio il lavoro quasi garantito

A Cesenatico, il settore dei salvataggi offre ottime opportunità di lavoro per chi desidera diventare bagnino di salvataggio. Con un mercato del lavoro favorevole, questa professione rappresenta una scelta promettente per chi cerca stabilità e occupazione nel settore turistico e balneare.

Per chi vuole fare il bagnino di salvataggio, a Cesenatico ci sono ottime probabilità di occupazione. È infatti possibile iscriversi al corso professionale per Bagnino di salvataggio e assistente ai bagnanti, presso la sede della Cooperativa stabilimenti balneari, situata in via Negrelli. Il corso, organizzato con la collaborazione di Sib Confcommercio e della Fin, la Federazione italiana nuoto, sarà presentato il 9 gennaio alle 20.30. Sono previste venti lezioni e per parteciparvi occorre avere almeno 16 anni ma non più di 50 anni. Superato l’esame si consegue l’abilitazione alla professione di bagnino di salvataggio, con immediate opportunità di lavoro nella stagione estiva, come sottolineano gli stessi operatori di spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it