Bremer Juventus il brasiliano scrive ai tifosi | Sempre bello riassaporare queste emozioni Poi fa una promessa per il futuro – FOTO

Juventusnews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer torna a esprimersi sui social, celebrando il ritorno in panchina in Champions League e condividendo emozioni con i tifosi. Con un messaggio sincero e una promessa per il futuro, il difensore brasiliano rafforza il legame con la tifoseria juventina, mostrando entusiasmo e determinazione per le sfide che verranno.

Bremer celebra su Instagram il ritorno in panchina in Champions League e lancia un messaggio inequivocabile ai tifosi sul suo ritorno in campo. La notte di  Champions League  contro il  Pafos  non ha visto  Gleison Bremer  protagonista in campo, ma la sua semplice presenza in panchina è stata una delle notizie più belle per il popolo bianconero. Dopo il lungo calvario post-infortunio, il difensore brasiliano ha finalmente riassaporato l’atmosfera della gara ufficiale, vivendo dalla panchina la vittoria dei compagni. Un primo passo fondamentale, celebrato con un messaggio social che sa di promessa e di conto alla rovescia ormai terminato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer juventus il brasiliano scrive ai tifosi sempre bello riassaporare queste emozioni poi fa una promessa per il futuro 8211 foto

© Juventusnews24.com - Bremer Juventus, il brasiliano scrive ai tifosi: «Sempre bello riassaporare queste emozioni». Poi fa una promessa per il futuro – FOTO

bremer juventus brasiliano scriveBremer: quando torna in campo il difensore brasiliano della Juventus? - Bremer torna a disposizione della Juventus: convocato per la Champions contro il Pafos, il difensore brasiliano è pronto a rientrare in Serie A. Scrive tag24.it

bremer juventus brasiliano scriveBremer Juventus, il piano dei bianconeri per il rientro del brasiliano è molto chiaro: cosa succederà contro Bologna e Roma con il difensore della Vecchia Signora - Bremer Juventus, il difensore brasiliano potrebbe ritrovare il campo contro il Bologna per poi magari partire titolare la settimana successiva La convocazione di Gleison Bremer per la partita contro i ... Riporta calcionews24.com