Bremer Juve scocca l’ora del brasiliano | ecco come verrà impiegato tra Bologna e Roma Le ultimissime novità sul difensore

L'arrivo di Bremer alla Juventus segna un nuovo capitolo per la difesa bianconera. Dopo la panchina in Champions, il brasiliano si prepara a esordire tra Bologna e Roma, con un programma di adattamento e inserimento. Ecco le ultime novità sul suo ruolo e le strategie di impiego del difensore, in attesa della sua prima maglia ufficiale con la Juventus.

di Luca Fioretti Bremer Juve, svelata la tabella di marcia del brasiliano dopo la panchina in Champions: rodaggio al Dall’Ara e maglia dal 1? contro i giallorossi. La convocazione contro il Pafos è stata la prima, fondamentale tappa emotiva, ma ora per Gleison Bremer inizia la fase operativa del rientro in campo. Se ieri sera in Champions League Luciano Spalletti ha scelto la via della massima prudenza, lasciandolo in panchina per tutti i novanta minuti a godersi la vittoria dei compagni, i prossimi giorni saranno decisivi per rivederlo battagliare sul prato verde. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la tabella di marcia stilata dallo staff tecnico e medico è molto chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer Juve, scocca l’ora del brasiliano: ecco come verrà impiegato tra Bologna e Roma. Le ultimissime novità sul difensore

