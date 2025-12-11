Braida | Si parla poco di Pulisic Mi ricorda Shevchenko Maignan? Un club con ambizioni …

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, commenta le questioni attuali del club, sottolineando la scarsa attenzione dedicata a Pulisic, paragonandolo a Shevchenko, e analizzando le ambizioni del club con Maignan. Nell'intervista a 'Tuttosport', Braida offre il suo punto di vista sui rossoneri di oggi, tra Allegri e altre questioni di attualità.

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida è stato intervistato da 'Tuttosport': un pensiero sui rossoneri di oggi tra Allegri e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braida: “Si parla poco di Pulisic. Mi ricorda Shevchenko. Maignan? Un club con ambizioni …”

Perché la fotografia è la tua voce quando tu non puoi parlare Oggi la gente sceglie un fiorista prima con gli occhi e poi col portafoglio. Bloom's ACcademy Patrizia di Braida Floral & Event Design CRIADO #fabio_bene #faxiflora - facebook.com Vai su Facebook

Braida: "Pulisic a volte mi ricorda Shevchenko. Allegri? Un fuoriclasse, il vero valore aggiunto del Milan" - Intervistato questa mattina dai taccuini dei colleghi di Tuttosport, l'ex direttore sportivo rossonero Ariedo Braida ha parlato di Milan, di alcuni dei suoi giocatori chiave, dell'obiettivo scudetto e ... milannews.it scrive

Pulisic al centro del Milan: "Parla poco e segna tanto" - "Parla poco e segna tanto" dice chi conosce bene Christian Pulisic, la cui centralità in questo Milan è sotto gli occhi di tutti. Secondo milannews.it