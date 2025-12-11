Braida promuove Leao | Rafa è un grande giocatore ed è l’ideale per il calcio di oggi

Ariedo Braida esprime il suo sostegno a Rafa Leao, definendolo un grande giocatore e l’ideale per il calcio contemporaneo. Nell’intervista rilasciata a 'Tuttosport', l’ex dirigente del Milan ha sottolineato le qualità e il ruolo importante di Leao nel panorama calcistico attuale.

Nell'intervista di Ariedo Braida concessa ai microfoni di 'Tuttosport', l'ex dirigente del Milan ha elogiato Rafa Leao. Ecco le sue parole sul talento portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braida promuove Leao: “Rafa è un grande giocatore ed è l’ideale per il calcio di oggi”

I consigli di Braida al Milan primo in classifica! L'ex dirigente promuove a pieni voti il lavoro di Allegri ("Ha riportato disciplina"), ma avverte la società: serve un grande centravanti per vincere tutto. E sugli algoritmi nel calcio è netto: "Non hanno cuore né oc - facebook.com Vai su Facebook

Braida sul futuro di Maignan: "Se vuoi vincere, va blindato al più presto" - Intervistato questa mattina dai taccuini dei colleghi di Tuttosport, l'ex direttore sportivo rossonero Ariedo Braida ha parlato di Milan, di alcuni dei suoi giocatori chiave, ... Si legge su milannews.it

Braida: "Milan alla ricerca della sua vera identità. Leao ha le carte per essere determinante" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione milanese del Corriere della Sera, Ariedo Braida ha parlato del derby fra Milan e Inter in programma domani ricordando quello di Champions del 2003: "Mi ... Riporta tuttomercatoweb.com