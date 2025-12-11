Braida elogia Modric | Luka un campione e un grande professionista il Milan deve goderselo il più possibile

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha espresso grande ammirazione per Luka Modric, definendolo un campione e un professionista esemplare. Nel corso di un’intervista a 'Tuttosport', Braida ha sottolineato l'importanza di apprezzare al massimo il talento del centrocampista croato.

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato anche del campione Luka Modric nella sua lunga intervista concessa a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole sul Pallone d'Oro croato.

