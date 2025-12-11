Braccianti ridotti in schiavitù Flai Cgil | Sistema di sfruttamento e di ricatto molto radicato

Un sistema di sfruttamento e ricatto radicato nel settore agricolo vede braccianti costretti a turni massacranti e pagamenti ingiusti. L’allarme viene dalla Flai Cgil, che denuncia condizioni di lavoro estenuanti e salari al di sotto delle norme, evidenziando una drammatica realtà di schiavitù moderna nel settore.

“Lavoratori agricoli costretti a lavorare fino a 15 ore al giorno, con turni estenuanti di 11-12 ore, pagati 2,70 euro l’ora, una cifra ben al di sotto dei minimi contrattuali. È un sistema di sfruttamento e di ricatto molto radicato, quello che si è delineato nelle campagne di Caserta, dell'Agro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

