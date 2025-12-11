Boxe dentro al poligono di tiro | l’esperimento a Milano scatena il braccio di ferro con i militari che minacciano lo sgombero

L’esperimento di praticare boxe all’interno di un poligono di tiro a Milano ha suscitato un acceso dibattito istituzionale, coinvolgendo le forze armate e sollevando questioni di sicurezza e regolamentazione. Un’iniziativa insolita che ha acceso tensioni e minacce di sgombero, mettendo in discussione limiti e possibilità di convivenza tra discipline apparentemente opposte.

Tiro a segno e pugilato, boxe dentro a un poligono: un binomio insolito fra due discipline che non hanno nulla in comune (o quasi, come vedremo), e che però è diventato un caso istituzionale, in grado di scomodare addirittura il genio militare. A ottobre, infatti, nella sede Nazionale del Tiro a segno di Milano, era stata inaugurata una nuova sede della Federazione Pugilistica. L’origine dell’iniziativa è da ricercarsi nell’unico punto reale di contatto fra le due discipline, che ha un nome e un cognome: Walter De Giusti, segretario generale della Federazione Pugilato, ma anche commissario dell’Unione Italiana Tiro a segno (UITS). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Boxe dentro al poligono di tiro: l’esperimento a Milano scatena il braccio di ferro con i militari, che minacciano lo sgombero

