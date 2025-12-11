Bovisio la versione di Stella Boggio | Volevo allontanarlo non ucciderlo

Stella Boggio racconta la sua versione dei fatti a Bovisio, spiegando che il suo intento non era uccidere, ma allontanarlo. La donna descrive un momento di tensione in cucina, diverso dalle altre occasioni in cui era riuscita a scappare, e rivela le sue emozioni e il suo stato d’animo durante l’episodio.

"Non avevo una via di fuga come le altre volte, che ero riuscita a scappare. L'avevo di fronte in cucina. Mi ha spinto a terra, poi mi ha preso a schiaffi. Sono riuscita a rialzarmi dandogli dei calci, ma si stava riavvicinando con la mano alzata per picchiarmi ancora e allora ho aperto il cassetto, ho preso un coltello e gli ho detto di andarsene. Volevo solo spaventarlo. Invece prima è indietreggiato, ma poi mi è venuto incontro, non credevo neanche di averlo colpito finchè non ho visto che si accasciava sul divano e gli usciva sangue sul maglione". Stella Ovidia Boggio, 33enne interior designer e madre di un bambino di 9 anni, è imputata di omicidio volontario aggravato dalla relazione con la vittima perchè la notte del 6 gennaio scorso ha ucciso con un'unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, dopo l'ennesimo litigio nella mansarda a Bovisio Masciago dove viveva.

