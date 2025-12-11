Bouaddi Juve rinnovo con il Lille fino al 2029 La strategia della società è chiara | ecco cosa succederà nella prossima finestra di mercato estiva

Bouaddi Juve ha rinnovato con il Lille fino al 2029, rafforzando la strategia della società. La clausola di valutazione si attesta a 60 milioni di euro, ma il centrocampista potrebbe comunque lasciare il club nella prossima finestra di mercato estiva. Ecco le ultime novità sul futuro del giocatore e le implicazioni per il mercato.

Bouaddi Juve, blindato con rinnovo fino al 2029. La mossa spinge la valutazione a 60 milioni, ma il centrocampista non esclude l’addio estivo. La straordinaria crescita di Ayyoub Bouaddi sta costringendo i principali club europei, tra cui la Juventus, a monitorare attentamente la situazione. Il giovane centrocampista francese, nato nel 2007, ha recentemente sottoscritto un prolungamento contrattuale con il Lille fino al 2029, una mossa strategica che sottolinea il suo elevato valore di mercato. Bouaddi è emerso con prepotenza sul palcoscenico internazionale in una data ormai indimenticabile per i tifosi: il 2 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bouaddi Juve, rinnovo con il Lille fino al 2029. La strategia della società è chiara: ecco cosa succederà nella prossima finestra di mercato estiva

Letang (presidente Lille): "Bouaddi? Il rinnovo è stato un momento emozionante, felici di continuare con lui" - Intervenuto ai canali ufficiali del Lille, in presidente Olivier Letang ha commentato così la notizia del rinnovo di Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese 18 enne seguito con grande ... Da tuttojuve.com

Tutti vogliono Bouaddi. Il Lille lo valuta 60 milioni e lui ammette: "A fine stagione tutto possibile" - Molti tifosi lo hanno scoperto la notte del 2 ottobre 2024, quando, nel giorno del suo 17° compleanno, ha brillato in Champions League contro il Real. Lo riporta tuttomercatoweb.com

