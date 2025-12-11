Bouaddi il talento che incanta l’Europa | Juventus e big in allerta

Ayyoub Bouaddi, giovane talento del Lille, sta attirando l'attenzione di grandi club europei, tra cui la Juventus. La sua crescita impressiona gli addetti ai lavori, che vedono in lui un potenziale protagonista del calcio internazionale. Le recenti voci di mercato alimentano l'interesse delle big, pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue qualità e il suo futuro.

Bouaddi, il gioiello del Lille che incanta l'Europa: Juventus e big pronte alla sfida di mercato. Le ultimissime notizie La crescita di Ayyoub Bouaddi non passa inosservata. Il centrocampista francese classe 2007, esploso con il Lille, è ormai nel mirino dei principali club europei, Juventus compresa. Il giovane ha da poco rinnovato il contratto fino .

Bouaddi incanta l’Olimpico: emissari della Juve presenti per osservare il giovane talento - Secondo quanto rivelato ai microfoni di Juventibus dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe inviato degli emissari all'Olimpico nel match giocato ieri sera fra Roma e Lille di Europa ... Secondo it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus News/ Bouaddi talento per il centrocampo, Molina rinforzo sulla destra - Il calciomercato Juventus è quindi pronto ad un’aggiunta di giocatori di prospettiva ricchi di talento e di altri con età più avanzata e che possono essere occasioni per il loro ruolo sempre meno ... Si legge su ilsussidiario.net