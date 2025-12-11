Botti illegali fermati in auto a Cercola con 29 ordigni | arrestata coppia di genitori

Durante un controllo a Cercola, i Carabinieri hanno fermato un’automobile con a bordo una coppia e due bambini. Nell’auto sono stati trovati e sequestrati 29 ordigni illegali, portando all’arresto dei genitori. Il nome “Cobra” torna alla ribalta nella cronaca napoletana in seguito a questo intervento delle forze dell’ordine.

Il nome “Cobra” torna nella cronaca partenopea dopo un nuovo sequestro effettuato dai Carabinieri. Nella notte, durante un posto di controllo a Cercola, i militari della locale tenenza hanno fermato un’auto con a bordo un uomo, la sua compagna e due bambini di 2 e 10 anni. Sequestrati 29 ordigni artigianali a Cercola: arrestata una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Botti illegali, fermati in auto a Cercola con 29 ordigni: arrestata coppia di genitori

Maxi operazione al porto di Gioia Tauro: Guardia di Finanza e Dogane intercettano 120 tonnellate di botti illegali nascosti tra le ceramiche. Il carico dalla Cina era diretto in Libia. - facebook.com Vai su Facebook

Botti illegali, a Catania i carabinieri sequestrano 400 chili di materiale dlvr.it/TPgrTM #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Botti illegali a Napoli, 25enne sorpreso con 100 cobra - Nel quartiere Fuorigrotta i carabinieri della stazione Rione Traiano fermano un 25enne a bordo della sua auto mentre percorre via Gabriele Rossetti ... Lo riporta internapoli.it

Quasi 600 chili di botti illegali nascosti in case e garage: tre denunciati nel Torinese, esplosivi anche nei pacchi dei corrieri - Tre uomini denunciati: ordigni nascosti in garage, sgabuzzini e capanni. giornalelavoce.it scrive